Как изменится жизнь россиян с 1 октября

Стало известно, что нового произойдет в жизни россиян с 1 октября текущего года. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, произойдет индексация пенсионных выплат для военных пенсионеров. Повышение индивидуально рассчитанный пенсий на 6,3 процента коснется двух миллионов шестьсот тысяч российских военнослужащих на заслуженном отдыхе. Средняя сумма по стране будет примерно равна двадцати шести тысячам рублей.

В это же время за счет индексации на 4,3 процента вырастут заработные платы почти двух миллионов «бюджетников» страны, в том числе военных и силовиков.

Во-вторых, как передает РИА ФАН, с первых чисел октября будет снижена ставка НДС на ягоды и фрукты производства России. В ряде случаев ожидается снижение до десяти процентов. На пальмовое масло налог на добавочную стоимость наоборот повысится до двадцати процентов.

В-третьих, новые суды апелляционной и кассационной инстанции общей юрисдикции станут самостоятельными. Повысится их значимость в судебной системе по отношению областным судам.

Кстати, с первого октября у группы лиц в гражданском процессе появится возможность отстаивать общие права, выбрав общего ответчика.

В-четвертых, изменятся правила оформления европротокола при ДТП без вызова Госавтоинспекции. Помощь инспекторов ГИБДД не понадобится, если у всех участников аварии есть полис ОСАГО. Зафиксировать факт ДТП нужно с помощью специального приложения или устройства ГЛОНАСС, подтверждающего факт ДТП и его координаты.

Вырастет и максимальная выплата по европротоколу – до четырехсот тысяч рублей для всех регионов страны.

В-пятых, в России полностью запретят предоставлять гостиничные услуги в нежилом фонде. Для открытия хостелов в жилом фонде, владельцам придется найти помещения с отдельным входом на первых этажах.

В-шестых, с первого октября вступает в силу обязанность кредиторов проверять долговую нагрузку обратившихся – соотношение реального дохода и сумм ранее выданных кредитов. Если показатель будет превышать пятьдесят процентов – о новом кредите можно забыть.

Екатерина Цой