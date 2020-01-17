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Как изменятся тарифы на ЖКХ в 2020 году

жкх

По словам представителя ФАС Алексея Матюхина, коммунальные тарифы в первой половине 2020 года будут только снижаться. Ежегодная индексация их произойдет только 1 июля, сообщает DEITA.RU.

В интервью «Российской газете» эксперты рассказали, что, несмотря на то, что регионы имеют право на самостоятельное определение тарифов, рост общей суммы в платежных документах не должен быть выше определенного «потолка» - он прописан федералами.

Причиной слишком сильного роста цен на коммунальные услуги эксперты называют изменения в «мусорной» сфере – так как вывоз ТБО в большинстве регионов перевели из платы за жилищные услуги в графы коммунальных услуг.

«Согласно нашему мониторингу, в более, чем половине графа «коммунальные услуги» в этих случаях увеличилась, а «жилищные» осталась такой же. Этот момент нужно проверить», - отмечает исполнительный директор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева.

Кроме того, потребителям следует проверить, как меняется объем предоставляемой услуги ЖКХ, и не перевели ли ее на расчет по нормативам.

Александра Маслова

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