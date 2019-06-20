Россиянам пообещали никогда не закрывать интернет, отгораживая от глобального, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков говорит о том, что открытость Сети предполагается изначально, и этот постулат заложен в ее названии. Он назвал фразы о закрытом интернете в России одним из ходов СМИ, создающих заголовки.

А вот не дать отключить РФ от всемирной сети нужно, добавляет Носков. Над этим и ведется работа.

Анастасия Туркова