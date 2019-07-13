Приморье переходит на новый принцип расчета налога на имущество, сообщает DEITA.RU.

Расчет налога на имущество по кадастровой стоимости действует уже во многих субъектах Российской Федерации. В Приморье законопроект принят в первом чтении на заседании Законодательного Собрания края. Планируется, что новый принцип исчисления начнет применяться с 1 января 2020 года.

Сейчас для Приморья налоговой базой для расчета имущественного налога для физических лиц является стоимость, полученная при инвентаризации объектов недвижимости, и применяется коэффициент дефлятор.

Под кадастровой стоимостью понимается рыночная стоимость, определенная методами массовой оценки, при которой специалисты-оценщики должны опираться на данные государственного кадастра недвижимости без учета индивидуальных характеристик объектов недвижимости. Теперь существенным критерием будет год постройки, материал стен здания или сооружения, этажность, площадь, место расположения.

При введении нового порядка налогообложения предусмотрены обязательные меры социальной защиты населения – льготы и налоговые вычеты в соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ. Кроме того, собственники недвижимости имеют право на оспаривание кадастровой стоимости своего имущества.

Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно, обратившись к публичной кадастровой карте либо к справочной информации по объектам недвижимости на сайте Росреестра. Рассчитать примерную сумму налога на имущество по кадастровой стоимости можно на сайте Федеральной налоговой службы.

Скрыться от уплаты налога сейчас станет сложнее. Потому как кампанию по уточнению данных о земельных участках проведут Росреестр и ФНС до конца 2019 года. Накануне в России насчитали около 800 тысяч земельных участков, на которых не начисляется налог. В базе данных Росреестра они есть, свидетельства о регистрации права на собственность на руках у граждан имеются, но в налоговых органах они не числятся. По расчетам экспертов, общая сумма дополнительных доходов в бюджет России может составить около 3,6 миллиардов рублей.

Дмитрий Санников