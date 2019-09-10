«Как красивое белье» — обсуждение высшего образования взрывает Сети

Нужно ли современному человеку высшее образование? - каждый сентябрь этот вопрос разжигает нешуточные споры россиян. Об этом сообщает DEITA.RU.

Не обошла эта напасть и интернет-пользователей Приморского края. На этот раз речь зашла о необходимости поступления в высшее учебное заведение после школы. Папа одиннадцатиклассника даже опубликовал свой вопрос на канале revizorro_uss с надеждой, что общественность сможет найти на него ответ.

«Мы с женой уже начали спорить, нужно ли нашему ребенку поступать в институт. Я считаю, что высшее образование сейчас никому не нужно (кроме врачей), т.к. все необходимое можно узнать из интернета. Работу хорошую можно найти и без высшего образования», - задает вопрос обеспокоенный приморец.

Девяносто процентов участников дискуссии высказали свое веское «за» высшее образование. Некоторые из них поставили вопрошающему родителю в укор саму мысль о ненужности «вышки».

«Что за бред, как это не нужно образование! Даже если не будет работать по специальности, даже если диплом не пригодится... Захочет - потом заочно на другую специальность отучится, но базу вы как родители дать обязаны!», «Тогда и в школе не надо учиться, раз в интернете всё есть!», - возмущались приморцы.

Более ироничные выступающие «за» сравнили человека без высшего образования фактически с рабом: «Человеком без высшего образования проще руководить. Пусть ваш сын нигде не учится. У меня подрастают дети, им нужны рабочие места, а конкуренты не нужны».

«Высшее образование как и красивое нижнее белье — его не видно, но самооценку повышает», - высказала мнение прекрасная половина участников спора.

Команда «против» оказалась явно малочисленее, но свое мнение тоже оставила: «У меня 2 диплома и получаю меньше, чем мой муж со средне-специальным», «Если так посмотреть, то одиннадцатый класс тоже не нужен», «Знакомая в техникуме отучилась, вышла на работу, параллельно вышку получила. Сейчас несколько фирм по городу у нее», «У меня ребенок в этом году окончил «высшее», но пока диплом в трудоустройстве не помог: то молодой, то нет опыта. Пошёл работать водителем».

Екатерина Цой