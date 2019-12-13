«Как круто» — видео уборки снега «взорвало» соцсети

Видео новогодней уборки снега в приморском городе Уссурийске набирает популярность, сообщает DEITA.RU. Забавные кадры опубликовал паблик mark2_che.

По имеющейся информации, ростовые куклы «Динозавр», «Кун-фу панда» и «Панда» вышли со скребками и снеговыми лопатами убирать снег возле здания на улице Ермакова.

За 40 минут видео набрало почти 15 тысяч просмотров. Для небольшого местного паблика это внушительные результаты, когда среднее количество просмотров едва ли достигает пяти тысяч.

«Если ваша уборка снега не похожа на эту, даже не зовите меня».

«Как круто».

«А если все так будут выходить, сразу в городе порядок будет».

«Панда со скребком к концу дня такими темпами похудеет».

«Таких бы дворников в каждую управляющую компанию».

«Как круто! Посмотрев это видео, позитивный заряд на весь день»

«Круто, прямо с утро настроение подняли, сейчас пойду лопату найду присоединюсь к милахам! А что панда не активен, спать, наверное, хочет?!»

«Медведи ладно, но ящерку за что?»

«Вот что значит - хорошее настроение. Прикольно придумали».

«Может быть они перерастут в «Дисней лэнд» нашего города. добавляя в наши будни сказку», — пишут в социальных сетях.

Екатерина Брязгунова