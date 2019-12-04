Как купить машину со скидкой в 25% - инструкция

Тем, кто хочет приобрести автомобиль, не стоит торопиться: весной продолжит работу программа с огромными скидками для покупателей, сообщает DEITA.RU.



Минпромторг заявил о том, что в 2020 году будет выделено 5 млрд рублей на субсидирование программы скидок на покупку некоторых категорий россиян машин – программы «Первый автомобиль» и программы «Семейный автомобиль». Предположительно, программа начнет работу весной будущего года.

Получить скидку на машину в 10% (25% для регионов Дальнего Востока) могут семьи с 2 и более детьми и граждане, на которых ранее не было оформлено автомобилей.

Для предоставления скидки необходимо соблюдать несколько условий:

Автомобиль отечественный или иностранный, но собранный на территории России

Машина стоит не более 1 млн рублей

Ее надо обязательно брать в кредит

Машина должна быть выпущена в текущем или предыдущем году, без пробега и регистрации в ГИБДД

В 2020 году под акцию подойдут:

Lada (Kalina, Granta, Vesta, Largus)

Datsun (Mi-do, On-do)

Chevrolet Niva

Nissan (Almera, Terrano, Sentra, Qashqai)

Ford (Focus, Mondeo, EcoSport, Fiesta, Kuga)

Hyundai (Solaris, Elantra, Creta, i40, Tucson)

Kia (Rio, Cerato)

Renault (Duster, Kaptur, Logan, Sandero, Sandero Stepway)

Mitsubishi (Lancer, Outlander)

Volkswagen (Polo, Jetta, Tiguan)

Peugeot 408

Mazda (6, СХ-5)

Skoda (Superb, Octavia, Octavia Combi, Yeti, Rapid)

УАЗ (Патриот, Хантер, Пикап)

Toyota (Camry, RAV4)

Lifan (Smily, Solano, X50, X60)

Citroen C4 sedan

SsangYong Actyon

Geely Emgrand (7, GT, X7)

Чтобы купить машину со скидкой, надо прийти в салон и подать заявку. Дополнительно вы можете сдать свою машину в Trade in (для программы «Семейный автомобиль»). После того, как дилер найдет подходящий банк, надо оформить все бумаги, сделать взнос по кредиту и забрать авто из салона.

Елена Миронова