«Как-то многовато»: водка в России прибавит в цене

В 2020 году стоимость литра водки может составить двести тридцать рублей, сообщает DEITA.RU.

Министерство финансов раздумывает над введением минимального ценового порога на самые популярные крепкие алкогольные напитки у россиян со следующего года. Согласно плану, в 2020 году цена за одну бутылку водки «взлетит» сразу на тридцать рублей и составит двести тридцать рублей. Точная цифра, на которую повысится стоимость коньяка, пока не установлена, но предполагается, что больше четырехсот тридцати рублей бутылка «российского бренди» стоить не будет.

«Мы посчитали, что поднимать цену за качественный коньяк до четырех пятидесяти рублей — как-то многовато», — пояснили в профильном департаменте Минфина.

Эксперты ведомства считают, что новое ценообразование не изменит фактической статистики употребления спиртных напитков населением страны.

«Россияне, приобретающие крепкий алкоголь на «черном» рынке, своей привычки не изменять, но введение минимальной цены за алкогольные напитки по всей стране не позволят производителям устанавливать цены, обоснованные только их желанием заработать или привлечь клиентов», - отметили в ведомстве.

Напомним, что на данный момент минимальная цена за пол-литровую бутылку водки составляет двести пятнадцать рублей, коньяка - триста восемьдесят восемь рублей. За «ноль семь» литра шампанского придется отдать от ста шестидесяти четырех рублей.

Кстати, российские ученые провели аналогию между уровнем благополучия россиян и спросом на дешевые крепкие алкогольные напитки, чаще всего «самопального» производства. Специалисты предлагают ввести в стране так называемый «индекс производства самогона», понижение которого будет означать, что граждане страны довольны своей жизнью и финансовым обеспечением, а повышение - говорить о «черной полосе» в жизни россиян.

Отметим, что в Госдуме рассматривают новый закон, запрещающий продажу какого-либо, даже слабого, алкоголя возле жилых домов россиян. Если инициатива вступит в законную силу, по всей стране пройдет волна массового закрытия маленьких придомовых баров, площадь которых менее двадцати квадратных метров, и пивных магазинчиков «из соседнего подъезда».

Екатерина Цой