Как мошенники наживаются на коронавирусной панике

Кибер-мошенники используют ситуацию с коронавирусом для совершения преступлений в Сети. Информация об этом содержится в рекомендациях Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, сообщает ИА DEITA.RU.

Мошенники применяют различные способы для сбора данных россиян. Одной из техник стала рассылка писем на электронную почту. Отправителем может оказаться медицинская организация и даже, якобы, ВОЗ. В письмах могут содержаться просьбы о финансовой помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, либо предложения приобрести тесты для определения коронавируса в организме. Так или иначе, ссылки, приложенные к письму, могут оказаться фишинговыми – любые данные, введенные на сайте, будут использованы мошенниками в своих целях, пишет «Ura.ru».

Основная цель аферистов – ввести жертву в состояние аффекта, и принудить выполнить действие – сделать денежный перевод, открыть SMS-уведомление, выслать пароль от аккаунта, отмечают специалисты МЧС. Данные действия лишь упростят мошенникам задачу получения персональных данных жертвы.

Эксперты МЧС рекомендуют с осторожностью относиться к письмам и сообщениям, в которых затрагивается тема коронавируса. То же самое касается разговоров по телефону с незнакомцами – трубку лучше сразу положить после того, как станет ясна цель звонка собеседника. Следует помнить, что настоящие сервисы не делают рассылок с просьбой сообщить свои персональные и пароли.