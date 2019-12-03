telegr wh call

Новости

Уберут ли «северные надбавки», сказали в Кремле

3 Декабрь 2019, 08:45

Как мощный тайфун повлияет на погоду, сказал синоптик

3 Декабрь 2019, 08:15

Свет отключат по ряду адресов в столице

3 Декабрь 2019, 07:45

Без холодной воды останутся сотни столичных жителей

3 Декабрь 2019, 07:15

Синоптики предупредили о ледяном ветре

3 Декабрь 2019, 06:30

Работодателей начнут серьезно штрафовать

3 Декабрь 2019, 05:45

Врач рассказал, на каких предметах больше всего микробов

3 Декабрь 2019, 05:00

Куда переехать за зарплатой в 100 тысяч, сказали эксперты

3 Декабрь 2019, 04:15

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Как мощный тайфун повлияет на погоду, сказал синоптик

снег, зима

28 по счету тайфун бушует в Тихом океане, сообщает DEITA.RU.

В понедельник, 2 декабря, на Дальнем Востоке бушевал тайфун. Он будет оказывать косвенное влияние на погоду в Приморье до конца недели.

Так почти всю неделю регион будет находится в тылу циклона, который оказался под влиянием тайфуна. Об этом сообщает портал «Маглипогода». В крае будет ветрено, морозно, переменная облачность. На свере и на перевалах есть большая вероятность кратковременных снегопадов.

Днем будет от -15 до -28 градусов. На побережье до -14 градусов. Ночами немного холоднее. Потепления стоит ждать на выходных.

Елена Миронова

Читайте также:

Россияне могут забыть про пенсии

«Что не указ, то маразм» — предложение министру разгневало россиян

Верховный суд ответил на самые популярные вопросы в сфере ЖКХ

Популярное

Россияне могут забыть про пенсии

Верховный суд ответил на самые популярные вопросы в сфере ЖКХ

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

Увольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...