Как мощный тайфун повлияет на погоду, сказал синоптик

28 по счету тайфун бушует в Тихом океане, сообщает DEITA.RU.



В понедельник, 2 декабря, на Дальнем Востоке бушевал тайфун. Он будет оказывать косвенное влияние на погоду в Приморье до конца недели.

Так почти всю неделю регион будет находится в тылу циклона, который оказался под влиянием тайфуна. Об этом сообщает портал «Маглипогода». В крае будет ветрено, морозно, переменная облачность. На свере и на перевалах есть большая вероятность кратковременных снегопадов.

Днем будет от -15 до -28 градусов. На побережье до -14 градусов. Ночами немного холоднее. Потепления стоит ждать на выходных.

Елена Миронова