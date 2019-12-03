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Как мощный тайфун повлияет на погоду, сказал синоптик
28 по счету тайфун бушует в Тихом океане, сообщает DEITA.RU.
В понедельник, 2 декабря, на Дальнем Востоке бушевал тайфун. Он будет оказывать косвенное влияние на погоду в Приморье до конца недели.
Так почти всю неделю регион будет находится в тылу циклона, который оказался под влиянием тайфуна. Об этом сообщает портал «Маглипогода». В крае будет ветрено, морозно, переменная облачность. На свере и на перевалах есть большая вероятность кратковременных снегопадов.
Днем будет от -15 до -28 градусов. На побережье до -14 градусов. Ночами немного холоднее. Потепления стоит ждать на выходных.
Елена Миронова