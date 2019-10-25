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«Как на это прожить?» — названа зарплата важного работника

деньги, валюта, кошелек, рубль, рубль

Как прожить семьей на зарплату фрезеровщика в России, остается загадкой, сообщает DEITA.RU.

После проведения анализа заработных плат такого работника сотрудники сервиса по поиску хорошей работы Superjob пришли к выводу, что выгоднее всего фрезеровщиком работать в Москве. Там он получает ни много ни мало, а 57 тысяч рублей.

Немного меньше зарабатывают его коллеги в культурной столице. В Санкт-Петербурге за месяц упорного труда можно получить 52 тысячи.

Дальневосточные города, в том числе столица, находятся в списке аутсайдеров. Во Владивостоке такой работник может рассчитывать на 48 тысяч, в Хабаровске — на 47 тысяч, а вот в Чите и того хуже — всего лишь на 41 тысячу рублей.

Екатерина Брязгунова

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