Иногда автолюбители гадают, какой поворотник включать, подъезжая к кольцевой, сообщает DEITA.RU. Кто-то включает правые, кто-то – левые. Как поступить правильно на самом деле, прописано в правилах.

Согласно правилам, включать нужно правый поворотник, поскольку кольцевая – своего рода перекресток, только с другой схемой. Автомобили движутся вокруг, против часовой стрелки. То есть, каждый едет в правую сторону и, соответственно, въезжающий на такой перекресток должен включать правый поворотник. Это – согласно правилам.

Но в таком случае другие автолюбители его могут не заметить, если машина въезжает на перекресток по левой стороне. Выходит, что разумнее включать поворотник слева, который хорошо виден.

Некоторые, теряясь, не включают поворотники вообще, что тоже становится нарушением. Возможно, лучший выход – следовать правилам и контексту ситуации, стараясь предотвратить непонимание и оставаясь по возможности в рамках закона.

Анастасия Туркова