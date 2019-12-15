Как найти «поляну»: заведения «раздевают» клиентов на новогодних банкетах

Любители новогодних банкетов должны помнить, что большой и объемный заказ в заведении - ответственность для обеих сторон. О том, как не "попасть впросак" а также чего не имеет права делать организация общественного питания, напомнил Роспотребнадзор, опубликовав памятку на своем сайте, сообщает DEITA.RU

Так, извечная тема для конфликтов между заведениями общепита и заказчиками - так называемый "минимальный чек". Известны случаи, когда рестораны, понимая выгоду от периода праздников, не принимали заказы ниже определённой суммы - в том числе, и на новогодние банкеты. Управление Роспотребнадзора отмечает, что такие действия не являются законными.

Кроме того, банкет на множество персон вообще лучше оформлять письменно - чтобы избежать дополнительных спорных вопросов. Одним из таких может стать дополнительный заказ: компания может получить все блюда и все услуги от заведения, но в процессе попросить что-то еще. По закону такие текущие услуги должны оказываться по отдельному документу(чеку), и не входят в перечень заявленных на банкет услуг (если в договоре не прописано обратное).

Именно для согласования всех условий, уверены в Роспотребнадзоре, клиентам стоит озаботить грамотным оформлением своего праздничного банкета с юридической точки зрения: от блюд и оформления зала, до музыкальной программы и прочего. В случае, если исполнитель не смог выполнить условия, в том числе, срывает сроки или отказывается предоставить зал для банкета в заранее оговоренное время - заказчик может требовать полной денежной компенсации или проведения праздника в другое, удобное ему, время.

Евгений Черемухин