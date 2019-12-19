Как наказать автохама: в Сети дали советы

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Парковка

Каждый житель крупного города сталкивался с тем, что водители ставят автомобили на тротуарах или пешеходных переходах, сообщает DEITA.RU.


С каждым годом ГИБДД и местные администрации все сильнее контролируют автомобилистов. Особенно сильно достается за неправильную парковку: штраф от 1500 до 3000 рублей и эвакуация. Однако контролируют только ситуацию на дорогах. Происходящее во дворах мало интересует власти.


Наказать автохамов проще, чем кажется. Для этого достаточно сфотографировать нарушение - так, чтобы было видно место, авто и госномер. Отправить жалобу в ГИБДД можно 2 способами: с помощью специальной формы на сайте или по адресу электронной почты ГУ МВД вашего региона. В первом случае надо зайти на сайт ГИБДД в раздел Сервисы и там найти пункт прием обращений. Не забудьте описать увиденное, написать номер пункта ПДД, который водитель нарушил и прикрепить фото.


Елена Миронова

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