Как наказать за телефон за рулем рассказали в МВД

Министерство внутренних дел проанализировало инициативу чиновников об ужесточении наказания за гаджеты вовремя движения, сообщает DEITA.RU.

Так, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ранее предложил увеличить размер штрафа за разговор по телефону за рулём автомобиля с полутора до пяти тысяч рублей. Как отмечает «ТАСС» , в МВД критически подошли к вопросу ужесточения.

Всё дело в самом доказательстве правонарушения. Даже в случае поимки «с поличным», представителям дорожной полиции будет весьма сложно доказать, что автомобилист отвлекался от вождения на разговор по телефону, а не просто приложил смартфон к уху.

Представители МВД отмечают , что сам факт ужесточения ответственности не принесёт практических результатов. Подобные правонарушения распространены в том числе и за рубежом.

Среди российских городов, Владивосток отличается особенным, дерзким характером вождения автомобилистов. Поэтому проблема использования смартфона во время вождения актуальна и для столицы Дальнего Востока. При этом злоупотребляют разговорами за рулём не только владельцы автомобилей, но и люди имеющие профессию шофёра. Так, в сети можно найти массу негативных комментариев в адрес водителей автобусов, которые не только разговаривают по телефону (в том числе используя видеосвязь), но и смотрят видеоролики на рабочем месте.

Представители МВД отметили, что пока практического решения проблемы разговоров во время вождения не найдено, однако министерство «держит руку на пульсе» ситуации.

Помимо ужесточения наказания, Вячеслав Лысаков предложил штрафовать и за использование любых гаджетов за рулём транспортного средства.

Софья Корф