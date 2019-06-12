Веру в Пенсионный фонд еще потеряли не все россияне, сообщает DEITA.RU по материалам отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю.

Государство продолжает рекламировать гражданам альтернативные способы повысить свою пенсию. Пенсионный возраст у россиян стал выше, но зато и «счастливчики», получающие прибавку от государства, имеются.

По данным Пенсионного фонда России, по итогам 2018 года граждане добровольно софинансировали свои пенсионные накопления на серьезную сумму в 4,9 миллиардов рублей. В ответ государство внесло и свою долю софинансирования в размере 4,7 миллиардов рублей.

У граждан может возникнуть непонимание, почему разница-то в 200 миллионов рублей образовалась. Ведь на заре становления этой программы, 7 лет назад, заявлялось, что государство доплатит гражданам ровно столько же, сколько они сами добровольно принесли денег в пенсионный фонд. Четкое и абсолютно законное объяснение расхождению в циферках есть. Дело в том, что по программе софинансирует государство только вложения от 2 до 12 тысяч рублей в год. Можно вложить меньше, но денег от государства не получишь. Можно принести и больше в пенсионный фонд, но софинансируют все равно не более 12 тысяч рублей.

Приморцы, желающие повысить свою пенсию, тоже нашлись в некотором и довольно немалом количестве. По данным отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю, в 2018 году сразу 13 200 человек вложили 124,5 миллиона рублей. Получается, что средний годовой взнос приморцев составил 9 тысяч рублей.

Как отметили специалисты регионального отделения ПФР, с 2012 года средства пенсионных накоплений получили более 111 тысяч приморцев.

Дмитрий Санников