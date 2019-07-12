Мужчина интересно выкрутился в суде, сообщает DEITA.RU.



На Украине суд завершил расследование дела в отношении местного жителя, которого обвиняли в оскорблении власти. Житель города Тетиев обозвал мэра Руслана Майструка «гандоном», но суд не признал его виновным.

Как пишет «Знак.ком», на суде просмотрели видеоролик, на котором обвиняемый указал на мэра и крикнул «именно такие гандоны пишут неправду». Сам обвиняемый ответил, что имел в виду не латексное изделие, а писателя-фантаста Ива Гандона. К слову про Гандона пришлась и фраза из видео про «пишут неправду».

Суд встал на сторону обвиняемого и признал, что его трактовка могла быть возможной.

Елена Миронова