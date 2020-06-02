Как не дать эвакуировать свой автомобиль

Эксперты подсказывают, как себя вести водителю, прямо на глазах которого собираются эвакуировать его автомобиль, сообщает ИА DEITA.RU

Вопрос актуален даже для законопослушных автолюбителей, особенно в приморской столице, где многие районы совершенно не укомплектованы парковочными местами. Опытные водители знают, что иногда просто нет выхода и приходится вставать, где получится, нарушая какое-либо из правил.

Как напоминают эксперты издания NaAvtoTrasse, важно поймать момент, когда госавтоинспектор заполняет протокол. Тогда нужно спросить стража правопорядка, какие именно нарушение стало поводом для решения об эвакуации машины. Есть вероятность, что на этом этапе удастся решить вопрос мирно. Не стоит забывать о вежливости, хамство делу точно не поможет. Можно объяснить, почему машина была оставлена именно здесь.

В случае, если инспектор не сочтет причину автолюбителя веской или в принципе будет задет некорректным обращением, смягчать свое решение он точно не станет.