Как оставить гаишника с носом, если он пытается оштрафовать вас за фаркоп, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «АВТОВЗГЛЯД».

Перед тем, как оштрафовать, страж правопорядка для начала должен знать различия между законно установленным фаркопом и незаконным. Правомерное использование - когда в руководстве по эксплуатации авто указан фаркоп, фиксированный или съемный.

Незаконная установка фаркопа описана в статье 12,5 КоАП, где расписано, какое дополнительное оборудование ставить нельзя. Именно эту статью вы можете и напомнить гаишнику.

К тому же, наличие фаркопа предусматривается конструкцией авто. Штраф в пятьсот рублей вы можете получить, только если установили его самостоятельно и не зарегистрировали изменение в ДПС.

Анастасия Туркова