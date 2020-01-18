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Как не испортить автомобиль на мойке
Водителям дали несколько советов, которые уберегут от
дорогостоящего ремонта, сообщает DEITA.RU.
Отдать автомобиль работникам мойки и спокойно заниматься своими делами – не лучшее решение. Эксперты «Российской газеты» рекомендуют внимательно следить за тем, как обращаются с вашим автомобилем на мойке.
Перепад температур
Окатить раскаленный на солнце кузов ледяной водой или мыть холодный авто теплой водой – убийство лакокрасочного покрытия. Всегда выдерживайте 5-10 минут перед началом водных процедур в помещении. Иначе краска начнет трескаться, и образуется коррозия.
Вытереть насухо
Всегда следите за тем, чтобы мойщики на совесть протирали все резинки по периметру дверей. Также важно удалить всю влагу из замков и вокруг лючка бензобака. Если сразу после мойки вы намерены оставить машину на парковке на улице, тогда предварительно подуйте тормозные диски – надо несколько раз разогнаться и затормозить.
Если мойка происходит зимой, стоит проморозить все элементы: раскрыть двери, лючок бензобака, поднять дворники и «поработать» замком, открывающим капот.
Близкий контакт с водой
Перед тем, как отдавать авто во власть мойщиков, предупреждайте, чтобы не подносили струю слишком близко к кузову. А лучше самому следить за процессом.
Дело в том, что напор воды в специальных приборах для мытья машин просто огромный. И если не убрать шланг подальше, то есть все риски разрушить лакокрасочное покрытие.
Елена Миронова