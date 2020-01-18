Как не испортить автомобиль на мойке

Водителям дали несколько советов, которые уберегут от дорогостоящего ремонта, сообщает DEITA.RU.



Отдать автомобиль работникам мойки и спокойно заниматься своими делами – не лучшее решение. Эксперты «Российской газеты» рекомендуют внимательно следить за тем, как обращаются с вашим автомобилем на мойке.

Перепад температур

Окатить раскаленный на солнце кузов ледяной водой или мыть холодный авто теплой водой – убийство лакокрасочного покрытия. Всегда выдерживайте 5-10 минут перед началом водных процедур в помещении. Иначе краска начнет трескаться, и образуется коррозия.

Вытереть насухо

Всегда следите за тем, чтобы мойщики на совесть протирали все резинки по периметру дверей. Также важно удалить всю влагу из замков и вокруг лючка бензобака. Если сразу после мойки вы намерены оставить машину на парковке на улице, тогда предварительно подуйте тормозные диски – надо несколько раз разогнаться и затормозить.

Если мойка происходит зимой, стоит проморозить все элементы: раскрыть двери, лючок бензобака, поднять дворники и «поработать» замком, открывающим капот.

Близкий контакт с водой

Перед тем, как отдавать авто во власть мойщиков, предупреждайте, чтобы не подносили струю слишком близко к кузову. А лучше самому следить за процессом.

Дело в том, что напор воды в специальных приборах для мытья машин просто огромный. И если не убрать шланг подальше, то есть все риски разрушить лакокрасочное покрытие.

Елена Миронова