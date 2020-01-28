Как не лишиться прав за пьяное вождение, раскрыли в Сети

Водителям рассказали о малоизвестной лазейке в законе, сообщает DEITA.RU.



Все водители знают, что за определенные нарушения правил дорожного движения их будет ждать не только штраф, но и лишение прав. Как пишет автор канала «Автолайфхакер» в Яндекс.Дзен, если знать некоторые тонкости законодательства, то можно и не становиться пешеходом.

Речь идет о таком понятии как СДПАО – срок давности привлечения к административной ответственности. Для разных нарушений это разное время, но в среднем около 3 месяцев. Такое время дают судам на то, чтобы принять решение по наказанию за проезд на красный или выезд на встречную полосу. Дл пьяного вождения такой срок составляет год.

Все, что требуется от кандидата в пешеходы, тянуть время – просить перенести рассмотрение дела, подавать жалобы. Как только пройдет срок давности, лишить прав водителя не смогут.

Елена Миронова