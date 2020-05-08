Как не навредить себе антисептиками, рассказала эксперт

При регулярном использовании антисептиков необходимо не забывать о здоровье кожных покровов и пользоваться кремами, сообщает ИА DEITA.RU.

О профилактике сухости кожи, раздражения или вовсе аллергии напомнила главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава Подмосковья, пишет РИА «Новости». Эти побочные эффекты могут быть как от злоупотребления дезинфицирующими средствами, так и от банального мыться рук, просто слишком частого. Ситуацию не исправляют даже обычно включенные в состав средств масла и экстракт алоэ.

«Регулярное использование антисептика может вызывать сухость, раздражение, зуд, покраснение кожи или аллергию. Для профилактики данных реакций рекомендуется использовать защитный крем, который содержит в себе вещества, обладающие барьерными свойствами, а также увлажняющие средства», – заявила Наталья Махнева.

Кроме того, специалист посоветовала заниматься уборкой в перчатках, а при использовании перчаток на улице не забывать их менять.