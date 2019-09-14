Как не остаться без связи при ЧС

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Телефон

Связаться со спасателями в случае чрезвычайной ситуации можно даже с телефона без сим-карты, сообщает DEITA.RU по материалам МЧС России.

Чтобы иметь возможность позвонить спасателям даже в самой экстремальной ситуации, ведомство советует экономить заряд батареи. Соит отключить мобильный интернет, все неиспользуемые функции и приложения, а яркость дисплея установить на минимум.

Желательно всегда иметь при себе пауэрбанк. Кроме того, телефон можно подзарядить еще от ноутбука или автомобильного аккумулятора. При этом наряду со смартфоном следует иметь с собой обычный кнопочный телефон, который может работать в режиме ожидания около недели, советуют спасатели.

Если сотовая сеть перегружена, и телефонные вызовы не проходят, лучше пользоваться SMS, у которых больше шансов быть доставленными адресату.

Ведомство рекомендует не спешить перезванивать, если не удалось это сделать с первого раза. Такие попытки увеличивают нагрузку на сеть и еще больше усложняют дозвон. Лучше всего подождать несколько минут и затем повторить попытку.

Экстренные службы при любой чрезвычайной ситуации можно вызвать по номерам 101 и 112. При этом услуга доступна даже с нулевым балансом на телефоне и при отсутствии сим-карты.

Дмитрий Санников

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