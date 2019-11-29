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Как не отрастить живот, рассказали диетологи

Еда

После 40 лет риски получить увеличение жира на талии вырастают в разы, сообщает DEITA.RU.

Американские врачи-диетологи дали несколько советов – как не допустить образования живота после 40 лет. Если человек в этом возрасте полностью здоров, то он даже может позволить себе фаст-фуд, пишет РИА «ФАН».

Однако чаще всего после 40 лет в организме замедляет процесс обмена веществ. И несбалансированный рацион может принести много вреда и спровоцировать появление большого живота.

После 40 лет рекомендуется есть красное мясо небольшими порциями минимум 2 раза в неделю. Содержащиеся в нем микроэлементы помогают наращивать мышечную массу, а не жир.

Вегетарианцам также не помешает перенастроить свой рацион. Рекомендуется есть как можно больше зеленых листовых овощей. Также диетологи советуют есть больше фруктов.

Также врачи рекомендуют употреблять меньше вредных углеводов и больше клетчатки.

Елена Миронова

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