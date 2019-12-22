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Как не переедать в Новый год, рассказал эксперт
Позавтракать, пообедать и делать небольшие перекусы посоветовала американский диетолог накануне Нового года, сообщает DEITA.RU.
По словам Эми Горин, 31 декабря желательно позавтракать, пообедать и делать небольшие перекусы во время оставшегося дня, чтобы вечером не переесть за праздничным столом. Она посоветовала начать этот день с хлопьев или смузи, главное, чтобы завтрак был богат на протеины, жиры и клетчатку.
В Роспотребнадзоре же заявили, что на праздничный стол необходимо покупать алкоголь из проверенных магазинов, чтобы не попасться на фасильфикацию. Иначе последствия могут быть самыми плачевными.
В Минздраве посоветовали не пропагандировать спиртные напитки среди детей и не покупать им на праздник детское шампанское.
Напомним, что порядка 20% россиян негативно относятся к Новому году из-за того, что перед самим праздником появляется много работы в виде отчетов.
Иван Юрьев