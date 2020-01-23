Как не потерять все деньги с карты, сказал эксперт

Россиянам дали два совета, которые помогут обезопасить собственные карты и счета, сообщает DEITA.RU.



Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, как можно максимально обезопасить счета и не потерять все после общения с мошенником. Советы опубликовал РЕН ТВ.

По мнению Власова, людям не стоит отправлять друг другу в мессенджерах фотографии карт. Даже снимок «пластика» слицевой стороны может дать много информации мошенникам. Что уж говорить о коде с обратной стороны.

Второй совет – завести специальную карту для риска. Эксперт советует держать на ней немного денег, которые в случае мошенничества не жалко будет потерять. Именно с этой карты рекомендуется совершать платежи и рассчитываться в магазинах.

Елена Миронова