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Как не потерять все деньги с карты, сказал эксперт
Россиянам дали два совета, которые помогут обезопасить
собственные карты и счета, сообщает DEITA.RU.
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, как можно максимально обезопасить счета и не потерять все после общения с мошенником. Советы опубликовал РЕН ТВ.
По мнению Власова, людям не стоит отправлять друг другу в мессенджерах фотографии карт. Даже снимок «пластика» слицевой стороны может дать много информации мошенникам. Что уж говорить о коде с обратной стороны.
Второй совет – завести специальную карту для риска. Эксперт советует держать на ней немного денег, которые в случае мошенничества не жалко будет потерять. Именно с этой карты рекомендуется совершать платежи и рассчитываться в магазинах.
Елена Миронова