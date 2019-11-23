Как не потолстеть без сигарет, сказал врач

Вес начинают набирать по психологической причине, сообщает DEITA.RU.



Врач-диетолог Марина Макиша дала советы тем, кто хочет бросить курить. Как правило, после этого решения люди набирают вес.

Как пишет РИА «ФАН», толстеть начинают те, кто не справился с психологическим синдромом отмены – такие люди компенсируют никотин вкусной едой. Едят, как правило, сладкое и жирное.

По словам врача, выраженный синдром отмены держится около 2 недель. Важно контролировать себя это время и соблюдать четкий режим питания. На удин врач рекомендует есть овощи и фрукты. Также в помощь курильщикам специальные таблетки. Врач рекомендует ими пользоваться.

Елена Миронова