Находясь в отпуске, необходимо ежедневно проверять свой вес, сообщает DEITA.RU. По мнению американских ученых из университета Джорджии, это единственный способ не набрать лишние килограммы за время отдыха.

Как пишет EurekAlert, в эксперименте приняли участие 111 человек от 18 до 65 лет. Перед добровольцами поставили одну единственную задача — сохранить свой вес на прежнем уровне до конца отпуска, который длился два месяца. После окончания эксперимента ученые пришли к выводу, что те, кто регулярно взвешивался либо скинули около одного килограмма, либо сохранили свой вес. Остальные набрали в среднем 2,2 килограмма.

Ученые отмечают: когда люди часто взвешиваются и видят неблагоприятную динамику, они начинают больше времени отдавать спорту и тщательнее следить за тем, что они едят.

Екатерина Брязгунова