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Как не пропустить пешехода и не получить штраф
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Автоэксперт раскрыл секрет, сообщает DEITA.RU.
Все водители знают еще со времен автошколы: не хочешь штраф – останавливайся, как только пешеход поставил ногу на зебру, и не двигайся, пока он не окажется на тротуаре. Когда-то это правило называлось «Пропуск пешехода» в ПДД.
Время идет, правила меняют по несколько раз в год – можно и не уследить. Инспекторы ГИБДД этим и пользуются: выписывают штрафы за то, что водитель не уступает дорогу пешеходу. Однако недавние изменения в ПДД позволяют делать это в некоторых случаях.
Как пишет канал в Яндекс.Дзен «АВТОритет», пункт ПДД «Пропуск пешехода» заменили на «Уступить дорогу». Это значит, что нарушением считается только такой проезд зебры, когда пешеход вынужден менять направление движения или скорость из-за проехавшего авто. Если ваше движение никак не повлияло на пешехода, правила вы не нарушили.
Елена Миронова