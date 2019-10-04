Как не пропустить пешехода и не получить штраф

Автоэксперт раскрыл секрет, сообщает DEITA.RU.



Все водители знают еще со времен автошколы: не хочешь штраф – останавливайся, как только пешеход поставил ногу на зебру, и не двигайся, пока он не окажется на тротуаре. Когда-то это правило называлось «Пропуск пешехода» в ПДД.

Время идет, правила меняют по несколько раз в год – можно и не уследить. Инспекторы ГИБДД этим и пользуются: выписывают штрафы за то, что водитель не уступает дорогу пешеходу. Однако недавние изменения в ПДД позволяют делать это в некоторых случаях.

Как пишет канал в Яндекс.Дзен «АВТОритет», пункт ПДД «Пропуск пешехода» заменили на «Уступить дорогу». Это значит, что нарушением считается только такой проезд зебры, когда пешеход вынужден менять направление движения или скорость из-за проехавшего авто. Если ваше движение никак не повлияло на пешехода, правила вы не нарушили.

Елена Миронова