Если вы продаете квартиру, проверьте, есть ли у покупателя деньги на ее приобретение. Как уберечься от неприятных ситуаций, сообщает DEITA.RU.

Своевременно определив, есть ли у покупателя деньги, вы экономите и силы, и время, и нервы. Поэтому лучше сделать это еще до личной встречи. Например, спросив, насколько быстро человек собирается приобрести квартиру, как собрался ее оплатить, и не продает ли квартиру тоже.

Последнее нужно уточнить, поскольку люди встречаются разные. Некоторые всерьез полагают, что выбрать из нескольких квартир подходящую и продавать свою по такой же цене, чтобы хватило – отличный вариант. При этом состояние собственной квартиры и ее реальная стоимость почему-то не берутся в расчет.

Может оказаться и так, что покупать жилье и продавать свое человек не намерен вовсе, и занялся этим вопросом скорее из желания поменять что-то в своей жизни. Толком даже не зная, что. Возможно, в результате он сменит не квартиру, а стрижку. Если вы это видите - не тратьте время на дальнейшие переговоры.

Вы имеете полное право спросить, откуда покупатель взял деньги на покупку вашей квартиры. Или пусть его спросит об этом риелтор. Он, к тому же, не продешевит и позволит вам продать жилье выгодно, защитит ваши интересы и сумеет вести диалог в нужном ключе. Если вам не хочется тратиться на услуги риелтора – не постесняйтесь проверить источник средств, документы и добросовестность намерений покупателя, чтобы обезопасить себя от мошенников и неприятных сюрпризов.

Анастасия Туркова