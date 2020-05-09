Новости
Голикова поручила шести ведомствам победить домашнее насилие на самоизоляции
9 Май 2020, 01:15
Как носить маску в дождь, подсказал иммунолог
9 Май 2020, 00:15
«Танцующие гробовщики» обратились к людям с призывом сидеть дома
8 Май 2020, 23:15
Военным запретили говорить, что они военные
8 Май 2020, 22:15
Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ на август-сентябрь
8 Май 2020, 21:24
Очередной мост обрушился под трактором
8 Май 2020, 21:17
Денег нет, а цены растут: скоро россияне не смогут покупать продукты
8 Май 2020, 21:15
Дальше будет тяжелее, чем карантин: председатель Госдумы прокомментировал ситуацию
8 Май 2020, 21:00
Как носить маску в дождь, подсказал иммунолог
Погода вносит свои коррективы
Весенние дожди позволяют с чистой совестью снять медицинскую маску на улице, но всегда желательно иметь с собой запасную, сообщает ИА DEITA.RU.
Особенности ношения масок в дождливую погоду описал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он рассказал, что намокшую под дождем маску нет смысла сушить и надевать обратно, нужно выбрасывать, передает радио Sputnik.
«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску», – поделился секретами эксперт.
Повторно после такого можно носить только многоразовую маску, но только после обработки.