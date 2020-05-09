Как носить маску в дождь, подсказал иммунолог

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пассажиры в масках

Погода вносит свои коррективы

Весенние дожди позволяют с чистой совестью снять медицинскую маску на улице, но всегда желательно иметь с собой запасную, сообщает ИА DEITA.RU.

Особенности ношения масок в дождливую погоду описал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он рассказал, что намокшую под дождем маску нет смысла сушить и надевать обратно, нужно выбрасывать, передает радио Sputnik.

«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску», – поделился секретами эксперт.

Повторно после такого можно носить только многоразовую маску, но только после обработки.

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