Как объехать препятствие на дороге лучше всего, сообщает DEITA.RU.

Для того, чтобы машина не клевала носом при резком торможении перед препятствием на дороге, рекомендуется начать тормозить заранее, сбавив скорость до 10-15 км/ч. Уберите ногу с педали тормоза перед объектом, разгружая переднюю ось, и после проезда снова немного притормозите, чтобы разгрузить заднюю ось.

Переезжать препятствие каждым колесом поочередно, по диагонали, не стоит: вас могут догнать не слишком бдительные водители сзади.

Стараться ехать по препятствию только левыми или только правыми колесами можно, но не в целях увеличения срока службы подвески – ее в любом случае придется менять.

Поэтому самый оптимальный вариант – преодолеть сложный участок пути в два переката – передними колесами и задними, понемногу притормаживая.

Анастасия Туркова