Как обманывают пенсионеров, сказали в полиции

УМВД России по Приморскому краю предупреждает жителей о действиях мошенников, сообщает DEITA.RU. По информации ведомства, аферисты обладают огромным спектром мероприятий по отъёму денег у населения.

Зачастую мошенники представляются работниками Пенсионного фонда или других социально значимых структур. Злоумышленники даже предоставят соответствующие «корочки» удостоверения для особенно бдительных граждан. Однако доверять подобным документам не стоит.

Одним из вариантов обмана стал обход граждан с предложением перевести накопления пенсионера в тот или иной фонд для лучшей их сохранности. Мошенники могут настолько убедить пенсионеров, что последние выносят накопления аферистам. Злоумышленники подменяют настоящие купюры на подделки в том числе из «банка приколов» в удобный момент, лишая пенсионеров всех накоплений.

От незваных гостей не отстают и телефонные мошенники. Обманными путями они узнают номера банковских карт, переводя средства на свои счета. Звонки от мошенников отличаются сумбурностью, это делается с целью запутать жертву. Так, аферист может намеренно искажать голос, шепелявить, картавить и нечётко выговаривать слова.

УМВД России по Приморскому краю призывает граждан сохранять бдительность и звонить в полицию в случае обнаружения мошеннических действий в свою сторону.

Софья Корф