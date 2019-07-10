Как убрать шерсть домашних животных из авто, сообщает DEITA.RU.

Есть два способа очистить салон от шерсти, не выезжая в автомойку.

Возьмите оконный скребок с резиновой насадкой, которым со стекол снимают воду, и ведро воды. Смочите немного обивку и приступайте к очистке. Этот способ надежный и эффективный.

Второй вариант – взять широкий скотч. Шерсть прилипает к нему моментально и снимается с поверхности вместе с ним. Пары рулонов для этих нужд вам более чем хватит. Особенно если под рукой не окажется воды.

Анастасия Туркова