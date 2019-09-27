«Как они выживают» — сколько тратят на еду столичные жители

Сколько нужно денег на еду жителям дальневосточной столицы? Именно этот вопрос развел бурную дискуссию в паблике revizor_vdk, сообщает DEITA.RU.

Оказывается, среднестатистическая семья во Владивостоке тратит на продукты ежемесячно порядка 25–30 тысяч на семью из четырех человек. «30 тысяч рублей, а может и чутка побольше (на трех детей и один взрослый)», «30 тысяч на четверых», «У нас на двоих взрослых и 2-летнего ребенка уходит по пять-семь тысяч в неделю», «30 тысяч плюс каждый вечер минимум 500 в магазине», — пишут люди в Instagram.

Нашлись владивостокские семьи, кто тратит на еду значительно больше. «Тысяч 15 разово оставляем в магазине. Забиваем морозилку и всё остальное... А потом ещё примерно пять тысяч в неделю (фрукты, овощи, что-то вкусненькое к чаю и так далее). Это без алкоголя и еды вне дома», «40 тысяч на четверых человек», «Около 50 тысяч на двух взрослых, двух детей и двух животных», «50 тысяч на четверых — это без кафе, морепродуктов, алкоголя. Только обеды в школьной столовой и ужин дома. Если прибавить на выходных или кафе или шашлык на даче, то смело ещё можно 20 тысяч прибавить», — делятся граждане.

В итоге жители дальневосточной столицы резюмировали, что на еду уходит очень много денег: «Всё хорошее стоит дорого, продукты не исключение, особенно в городе Владивостоке с его конским ценником. В нашей стране, чем дальше регион, тем круче ценник. Камчатку, Сахалин, Магадан вон взять – не знаю, как они там выживают».

Кроме того, пользователи соцсетей удивились, откуда столько денег у граждан на продукты. «Ничего себе! Народ-то хорошо у нас живет, а все жалуется, что денег нет. Извиняюсь спросить, где такие зарплаты и чем таким можно заниматься, чтобы иметь такой доход только на еду 50-80». Тут же нашлись любители юмора, которые припомнили слова главы правительства Дмитрия Медведева. «Денег нет, но вы держитесь», — смеются люди.

Екатерина Брязгунова