Как, управляя автомобилем, определять расстояние по зеркалам заднего вида при парковке, сообщает DEITA.RU.

Такое ориентирование по зеркалам считается одной из самых непростых задач при обучении вождению. Иногда трудности есть даже у тех, чей водительский стаж насчитывает уже несколько лет.

Чтобы правильно парковаться, не врезаясь, лучше пользоваться парковочным радаром и камерой заднего вида. Но ситуации бывают разные, поэтому уметь обходиться без техники тоже нужно.

Настройте на машине зеркала: линия горизонта должна визуально делить их примерно пополам. Чем ближе к вам объект – тем ниже опустится его отражение в левом зеркале. Увидели бордюр – останавливайтесь. Вы на расстоянии примерно двадцати – тридцати сантиметров от него.

Анастасия Туркова