Как определить расстояние по зеркалам заднего вида?
Как, управляя автомобилем, определять расстояние по зеркалам заднего вида при парковке, сообщает DEITA.RU.
Такое ориентирование по зеркалам считается одной из самых непростых задач при обучении вождению. Иногда трудности есть даже у тех, чей водительский стаж насчитывает уже несколько лет.
Чтобы правильно парковаться, не врезаясь, лучше пользоваться парковочным радаром и камерой заднего вида. Но ситуации бывают разные, поэтому уметь обходиться без техники тоже нужно.
Настройте на машине зеркала: линия горизонта должна визуально делить их примерно пополам. Чем ближе к вам объект – тем ниже опустится его отражение в левом зеркале. Увидели бордюр – останавливайтесь. Вы на расстоянии примерно двадцати – тридцати сантиметров от него.
Анастасия Туркова