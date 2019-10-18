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Как определить скрученный пробег по педалям

авто, автомобиль, руль

Автомеханик раскрыл секрет, сообщает DEITA.RU.

Многие автолюбители боятся, что при покупке б/у автомобиля им подсунут авто со скрученным пробегом, и, значит, скрытыми проблемами. Автомеханик раскрыл секрет – как по рулю и педалям определить пробег.

Скрутить пробег – дело копеечное и простое. Но опытный подборщик авто может на глаз, без специальной проверки, определить – врет ли продавец.

Например, руль. В современных авто материал, которым покрывают руль, сделан из пластика. И, как правило, к 100 тысячам километров он уже стирается в часто используемых местах. В таком случае будет понятно, что авто с таким рулем вряд ли проехало 20 тысяч, как говорит продавец.

Второй признак – состояние педалей. Лучше всего смотреть на тормоз. С завода педали, сделанные из металла, покрыты резиной. Однако примерно к 100 тысячам покрытие стирается до основания. Чаще всего водители пользуются именно тормозом – ставят и придерживают ногу на этой педали. Так что либо совсем затертая, либо новая с блеском педаль говорит о том, что продавец врет, и авто стоит везти в сервис.

Елена Миронова

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