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«Как ОРВИ» - Скворцова о заболеваемости коронавирусом в России
Диагноз подтвержден у 47 тысяч россиян
Около 40% носителей коронавируса болеют бессимптомно, еще 30% переносит его в достаточно легкой форме – как ОРВИ. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», у трети заболевших симптомы похожи скорее на ОРВИ – то есть, заболевание протекает достаточно легко.
Отметим, что, согласно последним данным, число бессимптомного течения COVID-19 в Москве увеличилось до 60% - чаще всего заболевание выявляют по тестам. Глава департамента здравоохранения столицы отметил, что каждые сутки проводится порядка 18 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.
Напомним, на сегодняшний день выявлено более 47 тысяч заболевших в России. Из них более четырех тысяч полностью вылечилось, 400 человек погибло.