Инспекторы ГИБДД не любят, когда водители предупреждают друг друга о постах и «засадах». За это начинают штрафовать, сообщает DEITA.RU.

Сами водители при этом считают незаконными нападки за "помощь другу". Потому что ГИБДД штрафует в таком случае по пункту 12.20 КоАП РФ, регламентирующем использование внешних световых приборов, звуковых сигналов или аварийной сигнализации и знака аварийной остановки прописан штраф на 500 рублей. Но вправе ли они так поступать?

Подмигивание встречному транспорту нельзя связать с пунктом 19.5, сообщающим, что в светлое время суток во время движения ТС нужно включать фары ближнего света или дневные ходовые огни. По пункту 19.2 ПДД дальний свет фар нужно переключать на ближний свет при встречном разъезде на расстоянии минимум за 15 метров до приближающегося ТС, а также на большем расстоянии, когда водитель переключением света фар просит об этом. Выходит, что моргание фарами ПДД не запрещено.

Анастасия Туркова