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Как отомстить соседу, который запирает ваше авто, сказали водителям
Если вас постоянно подпирают на парковке, лучше использовать
для объяснения цивилизованные методы, сообщает DEITA.RU.
Водителям рассказали, как решить одну из самых частых и раздражающих проблем: запертую на парковке машину. Советы опубликованы в «Российской газете».
Так, для начала стоит посмотреть, нет ли под лобовым записки с номером. Если есть – считайте вам повезло. А вот если нет, можно пойти несколькими путями, однако для каждого из них требуется достаточно много времени.
Вариант первый – сфотографировать припаркованный не по правилам автомобиль и отправить фото и описание в ГИБДД. Удобнее всего сделать это на сайте в разделе «Прием обращений».
Второй вариант – вызвать ГИБДД на место. Но вам придется отменить все дела на несколько часов. Чтобы вызвать инспекторов, позвоните на номер 112 и выберите вызов ДПС. По телефону объясните ситуацию. Инспекторы, которые приедут к вам, вызовут эвакуатор и увезут припаркованный не по правилам автомобиль. Владельцу придется оплатить штраф и работу эвакуатора.
Елена Миронова