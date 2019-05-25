В России искусственная дорожная неровность – она же ИДН или «лежачий полицейский» – частенько изготавливается с нарушениями ГОСТА, что быстро «убивает» подвеску, сообщает DEITA.RU. Есть способ избежать таких повреждений.

Не думайте, если наезжать на ИДН только одной стороной автомобиля, негативное воздействие на детали автомобиля уменьшится. Элементы подвески все равно пострадают, но разнонаправленно.

Резкое торможение перед «лежаками» - тоже не дело: вы создаете сильную нагрузку на переднюю подвеску. Ваша машина «клюнет» носом вперед, уже наезжая на «лежачего полицейского», и удар по подвеске будет лишь сильнее.

Если не успеть затормозить и начать, наехав на препятствие передними колесами, повышенная нагрузка скажется на подвеске, на тормозной системе и шрусах.

Главное, что вы должны сделать – снизить скорость заранее и перед ИДН отпустить педаль тормоза. Так машина при торможении наклонит перед, а при отпускании поднимет, что снизит нагрузку на переднюю подвеску и смягчит проезд по ИДН. Оптимальная скорость при этом – 15—20 км/ч, можно меньше.

Также будьте осторожны: смотрите, чтобы крепежные элементы ИДН не повредили шины.

Анастасия Туркова