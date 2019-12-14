Как платить за отопление в два раза дешевле, сказал эксперт

Каждый россиянин может прилично сэкономить на оплате услуг ЖКХ, если вовремя утеплит квартиру и подъезд, сообщает DEITA.RU.

По словам представителя Примтеплоэнерго Дмитрия Пономарева, чтобы сэкономить на оплате за отопления 40 процентов, нужно в первую очередь утеплиться. Жителям многоквартирных домов нужно собраться всем вместе и решить, что входные двери меняются на более качественные, в подъезде ставятся пластиковые окна, а чердаки утепляются.

Также можно утеплиться и в собственной квартире. Тут тоже рекомендуют обратить внимание на двери и окна. Также важно, чтобы шторы не закрывали батареи. Повышению теплоотдачи может способствовать и замена старых батарей на новые радиаторы. Кроме того, следует утеплить лоджию или балкон.

Все перечисленное позволит повысить температуру в квартире на пять, а то и семь градусов.

Екатерина Брязгунова