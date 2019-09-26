Как подготовить авто к зиме

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Эксперты напомнили главные критерии подготовки автомобиля к зимним холодам. Об этом сообщает DEITA.RU.
Первое, чем должен заранее озаботиться каждый водитель, - это замена «летнего» комплекта колес на «зимний», залить «незамерзайку» в бачок для омыва стекол и установить специальные дворники для холодов.
Далее следует череда обязательных проверок, в частности, тормозной, охлаждающей и отопительной систем, и покупок комплектующих под замену: свечей, моторного масла и фильтра, лампочек для фар, если последние перегорели.
Аккумулятор необходимо зарядить или заменить, почистить клеммы и проверить качество электролитов в устройстве. Желательно утеплить двигатель и обработать уплотнители дверей специальной смазкой от примерзания.
В багажник необходимо положить лопату, щетку и скребок для очистки снега, противоскользящие цепи или противобуксовочные коврики, WD-40 или любую качественную смазку. А также: теплые одеяла, одежду, запас еды на сутки, небольшой мешок с песком против буксования – на всякий случай.
Екатерина Цой