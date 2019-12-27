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Как подготовить кошелек и желудок к Новому году
За 4 дня до самого главного праздника в году совсем не хочется попасть «впросак»: не успеть за подарками, не подготовиться к встрече нового десятилетия или, что еще хуже, нарваться на некачественную еду и отравиться. Как подготовить кошелёк и желудок к Новому Году, расскажет DEITA.RU
Для того, чтобы предпраздничная «инструкция по объеданию» имела больше поводов ей доверять, обратимся к информации от Роспотребнадзора. Ежегодно ведомство почти по-отечески предупреждает граждан о подводных камнях при выборе продуктов питания. В праздничные дни, уверены эксперты ведомства, следует быть особенно бдительными!
Во-первых, покупать продукты питания, особенно консервированные и скоропортящиеся продукты, нужно только в санкционированных, установленных магазинах. Речь идёт о том, что «блошиные» рынки и тенты «бабушек» под открытым небом – скорее повод рискнуть здоровьем, чем выгодное приобретение лишнего «килограмма свеклы подешевле».
По несчастливой случайности именно скоропортящиеся салаты(главные «гости» на любом столе) являются основными потенциальными рассадниками кишечных инфекций, и их возбудителей. Причем на внешний вид или вкус определить такую угрозу никак нельзя.
Роспотребнадзор, по традиции, напоминает очевидные, но не всегда соблюдаемые правила: соблюдение гигиены, мытье продуктов и рук, не смешивать свежую пищу с остатками с предыдущего дня. Кроме того, стоит воздержаться от излишнего количества еды, чтобы не оставлять «на потом» - именно так чаще всего россияне получают тяжелые отравления в период длительных праздников.
В холодильнике, уверены компетентные специалисты, должен соблюдаться принцип «товарного родства». Ставить мясо на верхнюю полку для разморозки, если снизу – салат – категорически возбраняется!
Одним из самых трудноисполнимых для россиян советом окажется совет не садиться за новогодний стол голодным, а также избегать длительных застолий. По медицинским показаниям переедание в сочетании с неумеренным потреблением алкоголя может привести к тяжелым последствиям, что, даже несмотря на общее новогоднее настроение, помнить все же стоит.
Евгений Черемухин