Как похудеть после Нового года, сказал диетолог

Простые советы помогут прийти в форму, сообщает DEITA.RU.



Врач из Германии Михаэль Деспегель дал советы – как привести тело в порядок после затяжных новогодних праздников. Есть всего три простых правила, пишет Ura.ru.

Прежде всего, дважды в неделю надо заниматься кардиотренировками. Этот процесс улучшает жировой обмен. Также дважды в неделю нужны силовые тренировки – это укрепит мышцы и улучшит осанку.

Также 4 дня придется перейти на правильное питание и следить за калорийностью блюд.

Елена Миронова