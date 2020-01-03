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Как похудеть после Нового года, сказал диетолог

спорт, фитнес

Простые советы помогут прийти в форму, сообщает DEITA.RU.

Врач из Германии Михаэль Деспегель дал советы – как привести тело в порядок после затяжных новогодних праздников. Есть всего три простых правила, пишет Ura.ru.

Прежде всего, дважды в неделю надо заниматься кардиотренировками. Этот процесс улучшает жировой обмен. Также дважды в неделю нужны силовые тренировки – это укрепит мышцы и улучшит осанку.

Также 4 дня придется перейти на правильное питание и следить за калорийностью блюд.

Елена Миронова

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