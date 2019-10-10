Новости
Как получить большую квартиру от государства, придумали в Госдуме
10 Октябрь 2019, 22:15
Силовики пошли войной на Медведева
10 Октябрь 2019, 21:45
Путин и Медведев признались, что работали напрасно
10 Октябрь 2019, 21:15
«Красный губернатор» наехал на Сбербанк и лично Грефа
10 Октябрь 2019, 20:45
Бесплатная раздача рыбы обернулась человеческими жертвами
10 Октябрь 2019, 20:15
В России за скальпель возьмутся мигранты
10 Октябрь 2019, 20:00
Пенсионный фонд раскрыл рост пенсий
10 Октябрь 2019, 19:50
Правительство Медведева отменит самый одиозный штраф
10 Октябрь 2019, 19:45
Как получить большую квартиру от государства, придумали в Госдуме
Законопроект уже рассматривают депутаты, сообщает DEITA.RU.
В Госдуму внесли новый законопроект, который должен усовершенствовать систему переселения из аварийного жилья в российских регионах. Сообщается, что такую задачу ставил президент России Владимир Путин.
Как объяснил Первый зампредседателя Комитета по ЖКХ в ГД Сергей Пахомов, изменения в законодательстве позволят семьям рассчитывать на справедливость. Например, если сейчас семье выдают жилье взамен изъятого аварийного, то его квадратура будет строго в рамках норм. Если закон примут, семья сможет доплатить из своих денег и получить квартиру побольше.
Еще одно изменение – на месте снесенных домов законодательно запретят коммерческое строительство. Муниципалитеты смогут строить соцобъекты или общественные пространства.
Елена Миронова