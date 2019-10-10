Как получить большую квартиру от государства, придумали в Госдуме

Законопроект уже рассматривают депутаты, сообщает DEITA.RU.



В Госдуму внесли новый законопроект, который должен усовершенствовать систему переселения из аварийного жилья в российских регионах. Сообщается, что такую задачу ставил президент России Владимир Путин.

Как объяснил Первый зампредседателя Комитета по ЖКХ в ГД Сергей Пахомов, изменения в законодательстве позволят семьям рассчитывать на справедливость. Например, если сейчас семье выдают жилье взамен изъятого аварийного, то его квадратура будет строго в рамках норм. Если закон примут, семья сможет доплатить из своих денег и получить квартиру побольше.

Еще одно изменение – на месте снесенных домов законодательно запретят коммерческое строительство. Муниципалитеты смогут строить соцобъекты или общественные пространства.

Елена Миронова