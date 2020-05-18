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Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья
Стало известно, кому оно полагается
Семьи с низким доходом, в которых растут дети от 3 до 7 лет, могут получить ежемесячную выплату по 7221 рублю за каждого ребёнка, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства Приморского края.
Как отмечают специалисты, приходить в отделения МФЦ не нужно – заявление можно подать на «Социальном портале» региона.
Право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения.
В Приморье эта сумма составляет 13 189 рублей. На поддержку могут рассчитывать свыше 14 тысяч юных приморцев.
По распоряжению президента России Владимира Путина выплата семьям с низкими доходами, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, будет рассчитана с начала года.
Ранее глава государства объявил о том, что семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей за каждого ребёнка.