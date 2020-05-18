Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья

Семьи с низким доходом, в которых растут дети от 3 до 7 лет, могут получить ежемесячную выплату по 7221 рублю за каждого ребёнка, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства Приморского края.

Как отмечают специалисты, приходить в отделения МФЦ не нужно – заявление можно подать на «Социальном портале» региона.

Право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения.



В Приморье эта сумма составляет 13 189 рублей. На поддержку могут рассчитывать свыше 14 тысяч юных приморцев.

По распоряжению президента России Владимира Путина выплата семьям с низкими доходами, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, будет рассчитана с начала года.

Ранее глава государства объявил о том, что семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей за каждого ребёнка.