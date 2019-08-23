Как правильно предоставить дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации, специальным письмом напомнил Минтруд, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в письме Минтруда, работодатели обязаны отпускать работников для прохождения диспансеризации с определенной регулярностью.

Сейчас сотрудники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними среднего заработка.

Если же работник достиг предпенсионного возраста (то есть до выхода на пенсию по старости ему осталось 5 лет и менее), ему для прохождения медицинского обследования предоставляется два рабочих дня каждый год.

Как отмечают специалисты Минтруда, чтобы воспользоваться своим правом на оплачиваемый выходной для заботы о здоровье, работник должен написать заявление и согласовать дату диспансеризации с работодателем.

В настоящее время разрабатываются поправки в Трудовой Кодекс, согласно которым работникам старше 40 лет один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации будет предоставляться ежегодно.

Дмитрий Санников