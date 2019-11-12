Как получить кэшбэк от государства, рассказали в Госдуме

Россияне не знают, что могут вернуть себе часть стоимости квартиры или дома, сообщает DEITA.RU.



Немногие россияне знают, что могут получить от государства настоящий кэшбэк – налоговый вычет при покупке недвижимости. О том, как это сделать, рассказали в Госдуме.

Помимо покупки жилья, налоговый вычет могут вернуть за проценты по ипотеке и за расходы на ремонт и покупку отделочных материалов.

Кто может его получить?

быть налоговым резидентом РФ и платить НДФЛ;

купить недвижимость на территории России;

заплатить за жилье своими деньгами или взять ипотеку;

жилье уже находится в собственности или есть акт приема-передачи для новостройки;

жилье должно быть куплено не у родственника.

Какая максимальная сумма выплат?

13% с 2 млн рублей. Это значит, что больше 260 тысяч рублей получить не получится. Если сумма выплат ниже, то можно подать заявление на другие вычеты.

Если недвижимость куплена супругами совместно, то вычеты получит каждый из расчета по 2 млн на супруга.

Также можно получить вычет и за проценты по ипотеке. Их предел рассчитывается по формуле: 13% от 3 млн рублей. То есть, максимально можно получить 390 тысяч рублей.

Какие нужны документы?

Декларация 3-НДФЛ;

свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;

паспорт;

договоры о приобретении недвижимости и акта о ее передаче;

платежные документы (квитанции, банковские выписки, товарные чеки и т. д.);

справка 2-НДФЛ, если подаете декларацию;

заявление о распределении вычета между супругами, если купили квартиру в браке;

заявление на возврат налога.

Елена Миронова