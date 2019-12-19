Как получить квартиру от государства за «три копейки» сказали депутаты

Новый закон приняли в третьем чтении, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о переселении из аварийного жилья. Закон позволит быстрее решать проблему с расселением и предоставлением людям новых квартир.

Так, разработаны четкие критерии от Минстроя для быстрого признания домов аварийными. Теперь власти на местах не смогут затягивать этот процесс. Кроме того, муниципалитеты теперь также смогут решать вопросы с признанием многоквартирных домов аварийными.

Еще одно изменение – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ можно будет направлять на субсидирование ипотек по низким процентам для владельцев квартир в аварийных домах.

Однако самое интересное изменение – для тех, кто только купил квартиру. Власти разрешили гражданам покупать квартиры в домах, уже признанных аварийными. Более того, эти люди смогут вместе со всеми претендовать на получение новых квартир от государства или выплат на покупку нового жилья. Так, потратив «три копейки» на убитую квартиру, можно получить в подарок нормальное жилье в несколько раз выше по цене.

Елена Миронова